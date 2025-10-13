Polícia recupera bomba de irrigação furtada em Aracruz

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de João Neiva e com apoio da Delegacia de Polícia (DP) de Fundão, elucidou, na última sexta-feira (10), o crime de furto qualificado de uma bomba de irrigação avaliada em aproximadamente R$ 15.000,00, ocorrido na quinta-feira (09), em Aracruz.

Após receberem a informação sobre o crime, os policiais civis iniciaram imediatamente as diligências investigativas. Durante a apuração, os policiais receberam a informação da possível identificação do suspeito. Diante dessa informação, os policiais se deslocaram até a residência do suspeito, de 22 anos, que confessou a autoria do furto e indicou o local onde havia escondido o equipamento, às margens da rodovia BR-101. O objeto furtado foi localizado em um sítio na zona rural do município de João Neiva.

A bomba de irrigação foi recuperada e apreendida, sendo encaminhada para posterior restituição ao proprietário. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia (DP) de João Neiva, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.

“Destacamos que a atuação integrada entre as unidades reforça o compromisso institucional com a celeridade investigativa, a cooperação entre delegacias e a defesa do patrimônio dos cidadãos. Agora, a investigação será remetida à Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Aracruz para dar continuidade ao procedimento investigativo”, disse o titular da Delegacia de Polícia (DP) de João Neiva, delegado Vicente Pellegrino Neto.

