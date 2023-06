Polícia recupera 62 sacas de café furtadas no Norte do ES

Produto foi encontrado em outra fazenda. O dono do local foi preso por receptação, mas pagou fiança e vai responder caso em liberdade

Um homem foi preso com 62 sacas de café furtadas em uma propriedade rural na localidade de São José do Sobradinho, no interior de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (13). O que chamou a atenção dos policiais é que o produto estava em um sítio com lavoura, mas que não tinha sinais de que havia a colheita do café no local. O suspeito foi levado para a delegacia e autuado em flagrante por receptação. As informações são de A Gazeta.