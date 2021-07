Polícia realiza operação para identificar suspeitos envolvidos na morte de adolescente em São Gabriel da Palha

Na manhã desta sexta-feira (23), as Polícias Civil (PCES) e Militar (PMES) de São Gabriel da Palha, no noroeste do Estado, deflagraram uma operação nos bairros Cachoeira da Onça e Jardim Vitória, com o objetivo de identificar os responsáveis pelo homicídio do adolescente, Vitor Alvarenga Sperandio, de 13 anos, que ocorreu na noite dessa segunda-feira (19), no bairro Cachoeira da Onça.

No dia dos fatos, uma senhora de 64 anos, vizinha do adolescente, foi atingida na mão pelos tiros. Segundo o titular da Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha, delegado Rafael Caliman, ao todo, foram realizadas buscas em cinco imóveis.

De acordo com a autoridade policial, durante as buscas foram colhidas informações que poderão auxiliar nas investigações. “As investigações preliminares dão conta de que os suspeitos teriam atirado contra o adolescente, acreditando ser outra pessoa. Ao que parece, realmente o adolescente foi executado por engano”, explicou o delegado.

Por meio do Disque-Denúncia 181, a população pode contribuir de forma anônima para o trabalho da Polícia Civil, que também tem um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.

