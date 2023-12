Polícia realiza operação e prende professora suspeita de tráfico de drogas em Castelo

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Castelo, realizou uma operação policial na noite dessa quarta-feira (06), nos bairros Niterói e Exposição, ambos no município de Castelo, que culminou na prisão de uma professora de 39 anos, com mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. A mulher foi localizada escondida dentro de um banheiro na residência da irmã dela.

A professora já estava sendo investigada há alguns meses, suspeita de participar de uma organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas no município. Poucas horas após a expedição do mandado de prisão, as equipes foram informadas de que a suspeita planejava fugir utilizando um veículo de aplicativo em direção ao município de Cariacica. Em resposta, foi organizada uma operação em caráter de urgência para detê-la.

A residência da professora já havia sido alvo de mandado de busca algumas semanas antes, resultando na apreensão de grande quantidade de entorpecentes. Na ocasião, um casal comparsa que estava no interior do imóvel foi preso em flagrante.

As investigações prosseguem a fim de identificar e prender outros envolvidos.

Após os procedimentos de praxe, a mulher foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Texto: Adriana Nascimento Amaral – Policial Civil – Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi).



Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES