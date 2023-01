Polícia procura por tio e sobrinha que desapareceram em Jaguaré

Raiane Rodrigues Gonçalvez estava sozinha em casa quando sumiu. O tio dela, Adilson Matos Rocha, que mora na residência ao lado, desapareceu ao mesmo tempo

A Polícia Civil divulgou que está em busca de informações sobre o paradeiro de um homem de 45 anos e da sobrinha dele, uma menina de 12 anos, que desapareceram na manhã desta sexta-feira (13), no bairro Nova Esperança, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Segundo a corporação, Raiane Rodrigues Gonçalvez estava sozinha em casa quando sumiu. O tio dela, Adilson Matos Rocha, que mora na residência ao lado, desapareceu ao mesmo tempo. As informações são de A Gazeta.

De acordo com a Polícia Civil, Raiane estava em casa sozinha aguardando um móvel que seria entregue na residência. No entanto, quando o entregador chegou ao local, às 11 horas de sexta-feira, não tinha ninguém em casa e a porta estava aberta.

+