Polícia procura pai e filho suspeitos de matar para cobrar dívidas de agiota

Segundo a Polícia Civil de Linhares, os suspeitos se disfarçavam usando uma máscara de pessoa idosa e peruca para cometer os crimes

Pai e filho estão sendo investigados pela Polícia Civil, por suspeita de participação em um assassinato ocorrido em Linhares, no norte do Estado. O crime aconteceu em novembro do ano passado.

Segundo as investigações, Juarez Costa Branco, de 50 anos, e o filho, de 20 anos, são suspeitos de cobrar dívidas de agiotas.

Durante as buscas, policiais civis do município encontraram, no local onde a dupla se escondia, material para disfarce e cerca de R$ 4 mil. De acordo com a PCES, os suspeitos se disfarçavam usando uma máscara de pessoa idosa e peruca para cometer os crimes.

Segundo as investigações, as vítimas estavam de carro e foram surpreendidas pelos criminosos, que cercaram o veículo e dispararam várias vezes. O delegado Fabrício Lucindo, responsável pelo caso, contou que, na tentativa de prender os bandidos, eles conseguiram escapar.

“Esses elementos cometeram crimes de homicídio, em novembro do ano passado, aqui em Linhares, por assassinato a uma vítima. Eles estavam escondidos em Sooretama. A Polícia Civil, em dado momento, tentou fazer o cerco para prendê-los, mas eles conseguiram escapar”, relatou Lucindo.

Pai e filho possuem mandados de prisão em aberto e são considerados foragidos. O delegado afirmou ainda que as investigações continuam e que os suspeitos ainda não foram localizados.

(*TV Vitória/Record TV)