Polícia procura homem que foi flagrado carregando corpo em carrinho de mão

Divulgação/Polícia Civil A Polícia Civil encontrou o corpo em uma rua da cidade de Aparecida de Goiânia.

No último sábado (22), um homem foi filmado carregando um corpo esquartejado em um carrinho de mão , em Goiás . Agora, a polícia está em busca do suspeito, que já foi identificado. Ele tem 19 anos e está desaparecido.

A vítima foi identificada como Alexandre Macena Vieira, de 24 anos, segundo o G1 . O delegado Rogério Bicalho disse que o suspeito, cujo nome não foi divulgado, e a vítima se conheciam.

“Queremos que ele [suspeito] seja preso . A gente espera que, quando ele for pego, ele realmente fique preso, que não fique um caso esquecido”, declarou um dos parentes de Alexandre.

Os familiares da vítima souberam da morte do jovem através de um aplicativo de mensagem. Eles receberam uma foto do corpo do lado de fora do carrinho de mão .

“O que a gente mais quer é que ele [suspeito] apareça para dar explicação do porquê de tamanha crueldade do que ele fez. A começar pelo fato de colocar o corpo em um carrinho e sair andando como se fosse, o que segundo ele mesmo disse, um cachorro”, afirmou um parente, que preferiu não se identificar.

De acordo com ele, a família ficou abalada com a morte de Alexandre e com a crueldade do crime .