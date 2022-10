Polícia prende três, apreende drogas e mais de R$ 3 mil em Linhares

O material e os três indivíduos foram levados Delegacia Regional de Linhares

Três indivíduos foram presos na noite do último sábado (8) no bairro Santa Cruz, em Linhares. Um dos indivíduos levava drogas para os outros dois na região. Com eles, foi apreendida uma grande quantidade de drogas e mais de R$ 3 mil em espécie.,

Segundo a Polícia Militar, um indivíduo estaria levando drogas de uma casa no bairro Jocafé, no mesmo município, até Santa Cruz. No local, ele entregaria o material para um homem e uma mulher.

Os três foram localizados e um dos indivíduos havia levado o entorpecente e entregado para o outro abordado. Além disso, ele informou aos oficiais que guardava a droga em um buraco feito em sua residência.br.

Ao todo, foram apreendidos 285 pedras de crack, 60 papelotes e dois pinos de cocaína, 10 buchas e dois pedaços grandes de maconha, além de R$ 3.297 em espécie. O material e os três indivíduos foram levados à Delegacia Regional de Linhares.

A Polícia Civil informa que os conduzidos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles foram encaminhados ao sistema prisional.