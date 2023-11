Polícia prende terceiro envolvido em latrocínio de idoso em Vila Velha

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Furto e Roubo de Veículos (DFRV), em operação com a Subsecretaria de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SEI/Sesp) e da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), prendeu, no dia 06 de outubro, o terceiro suspeito de envolvimento no crime de latrocínio que vitimou um homem de 64 anos. O crime ocorreu no dia 06 de março, em Cobilândia, Vila Velha.

No dia do crime, os suspeitos renderam um casal de idosos no momento em que chegavam no trabalho e os amarraram em cadeiras. “O idoso chegou a pedir calma para os assaltantes. Os criminosos tentaram realizar transferência de dinheiro via Pix, porém não foi possível executar a transação, momento em que um dos criminosos atirou na vítima, matando-a em frente à esposa dele, de 61 anos. Foram roubados carros e celulares”, explicou o titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos, delegado Luiz Gustavo Ximenes.

O investigado de ser o mentor do crime trabalhava na mesma empresa que as vítimas. Segundo as investigações, ele chegou a indicar um de seus comparsas para trabalhar na mesma empresa, com o intuito de articular o crime. O comparsa iniciou na empresa utilizando um nome falso e iria receber dinheiro pelo serviço.

“Por meio do dinheiro recebido, nossa equipe policial, com apoio da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, conseguiu realizar um levantamento do nome falso e averiguou que já havia sido utilizado antes em uma ocorrência de Lei Maria da Penha no Estado de Minas Gerais, conseguindo assim chegar no nome verdadeiro do criminoso”, relatou o delegado Luiz Gustavo Ximenes.

O suspeito de ser o mentor do crime foi preso no bairro Aribiri, em Vila Velha, no dia 31 de março. Já o investigado pela execução do crime, que efetuou os disparos de arma de fogo em desfavor da vítima, foi preso na cidade de Belo Horizonte pela PCMG também no mês de março.

No dia 06 de outubro, o terceiro elemento, irmão do suspeito de autoria do crime, foi localizado e preso no município de Betim, em Minas Gerais. Foi possível chegar ao suspeito em razão de uma prova técnica realizada pela perícia criminal do Estado do Espírito Santo.

Com o auxílio de câmeras de monitoramento, a equipe policial conseguiu averiguar que, após o crime, o carro roubado foi abandonado a 300 metros da casa do suspeito de ser o mentor do crime. Dois dos envolvidos tinham passagem pela polícia pelo crime de latrocínio em Minas Gerais. O terceiro envolvido tinha passagem pela polícia mineira por quatro homicídios ocorridos na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O terceiro envolvido foi autuado por tentativa de extorsão, associação criminosa e latrocínio consumado.

“Um crime bárbaro que ceifou a vida de um comerciante na presença da esposa. O que chama atenção é que se trata de uma quadrilha de Minas Gerais de altíssima periculosidade, com diversos crimes praticados no estado mineiro. Eles vieram ao Espírito Santo para praticar esses crimes, mas aqui eles não vão se criar. Parabenizo a Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos, a DFRV, pelo brilhante trabalho”, afirmou o delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda.

