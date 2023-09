Polícia prende suspeitos de roubos na região do Morro do Moreno em Vila Velha

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), com a Polícia Penal da Secretaria da Justiça (Sejus), realizou uma operação, no último dia 29 de agosto, e prendeu dois homens suspeitos de roubos na localidade do Morro do Moreno, no bairro Praia da Costa, em Vila Velha. Um adolescente também foi apreendido pela Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), suspeito de estar envolvido nos roubos.

O primeiro roubo ocorreu no dia 08 de agosto e foi realizado por uma dupla que utilizou uma submetralhadora no crime. Já o segundo roubo aconteceu no dia 14 de agosto, quando os bandidos abordaram um veículo com quatro passageiros. No dia desse fato, a mesma arma foi utilizada.

O terceiro roubo ocorreu no dia 17 de agosto, no bairro Santa Inês, em Vila Velha. Os assaltantes abordaram um veículo com dois advogados. “Um dos envolvidos, um adolescente, foi apreendido pela Polícia Militar logo após o roubo, enquanto conduzia o carro roubado”, relatou o titular da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos, delegado Luiz Gustavo Ximenes.

Por meio das investigações, a equipe policial conseguiu averiguar que os roubos tinham semelhanças e eram praticados pelos mesmos envolvidos, que formavam uma organização criminosa composta por quatro integrantes. Os membros da organização foram reconhecidos, por meio de registros de vídeo monitoramento e pelas vítimas.

Por meio de mandados de busca e apreensão, a polícia conseguiu localizar e prender dois membros da organização criminosa em suas residências, no bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha. Um dos presos já tinha passagem pela polícia por dois homicídios e o outro detido também registrava passagem pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídio.

Durante as buscas nas residências dos envolvidos, foram encontradas substâncias entorpecentes. “Dois veículos que foram roubados já foram recuperados pela equipe policial”, reforçou o delegado Luiz Gustavo Ximenes.

Os detidos foram autuados pelos crimes de associação criminosa, roubo circunstanciado, corrupção de menores e posse ilegal de arma de fogo, sendo encaminhados ao sistema prisional. O menor de idade foi autuado em flagrante por ato infracional pertinente à conduta dele, sendo encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

“O trabalho de investigação continua para que o quarto membro dessa organização criminosa, que está foragido, seja localizado. Também vamos trabalhar para localizar a arma utilizada nos crimes”, afirmou o delegado.

Texto: Beatriz Paoliello, Estagiária – Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi).

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

[email protected]

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES