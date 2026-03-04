Polícia prende suspeito e apreende submetralhadora após disparos de arma de fogo em Afonso Cláudio

Na tarde dessa terça-feira (03), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Afonso Cláudio, com apoio da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), prendeu em flagrante um homem de 19 anos e apreendeu uma arma de fogo de fabricação caseira, no bairro São Vicente, em Afonso Cláudio.

A ação teve início após o registro de ocorrência de disparos de arma de fogo, durante a madrugada do mesmo dia, também em São Vicente. No local, equipes policiais apreenderam diversos estojos deflagrados calibre 9mm.

Com base nas informações levantadas e no trabalho integrado entre as forças de segurança, o suspeito foi identificado. Ele teria, inclusive, compartilhado em redes sociais a imagem de uma arma de fogo exibida pela janela de uma residência.

As equipes se deslocaram até o imóvel indicado, aparentemente abandonado e, segundo levantamentos, utilizado por usuários de entorpecentes. Ao perceber a chegada dos policiais, o suspeito pulou a janela do primeiro pavimento e tentou fugir por uma área de vegetação, sendo alcançado e detido no interior de uma residência próxima.

Durante as buscas no imóvel, foi localizada, sobre um sofá e coberta por uma capa de colete balístico, uma submetralhadora automática de fabricação caseira, além de 15 munições calibre .380 intactas.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, juntamente com o material apreendido. Ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Como não recolheu a fiança arbitrada pela autoridade policial, foi encaminhado ao sistema prisional.

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES