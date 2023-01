Polícia prende suspeito de tentativa de feminicídio em Guarapari

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, prendeu, em flagrante, na tarde desta quarta-feira (11), um homem de 31 anos que tentou matar a esposa a facadas, na madrugada dessa terça-feira (10), no bairro Kubitschek, em Guarapari.

Segundo o titular da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, delegado Franco Malini, a prisão ocorreu no Centro de Guarapari, em via pública, e o suspeito não resistiu à prisão.

“Na madrugada dessa terça-feira (10), a vítima deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarapari, apresentando lesões na região do pescoço, provocadas por golpes de faca. Segundo as investigações, o próprio companheiro da vítima foi quem a agrediu, numa discussão relacionada ao dinheiro do casal”, disse o delegado.

Segundo as investigações, após perseguir a vítima até a sua residência com vários tipos de agressões, o suspeito desferiu duas facadas, que atingiram o lado esquerdo do pescoço da vítima, deixando com um corte profundo. A mulher também foi atingida no lado direito do pescoço com um corte um pouco mais superficial. Segundo testemunhas, a situação só não foi mais grave devido à intervenção de populares.

Inicialmente, por medo, a vítima não quis relatar à equipe da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), que atendeu à ocorrência, quem fora o autor das agressões. Ela disse apenas que tinha sofrido várias ameaças, inclusive de morte.

Assim que tomou conhecimento dos fatos a equipe da DHPP de Guarapari, iniciou, imediatamente, as buscas pelo suspeito e após diligências, o localizou e prendeu, por volta de 12h, no Centro de Guarapari.

“Em depoimento, o suspeito confessou apenas que bateu na companheira para se defender”, disse o delegado Franco Malini.

O conduzido foi autuado em flagrante delito pelo crime de tentativa de homicídio qualificada cometida contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio), previsto no artigo 121, § 2º, inciso VI, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Após os procedimentos de praxe, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari, onde permanece à disposição da Justiça.

