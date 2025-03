Polícia prende suspeito de estuprar enteadas no Norte do ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Linhares, cumpriu um mandado de prisão contra um homem de 42 anos, suspeito de estupro de vulnerável, praticado contra as enteadas, de 13, 17 e 20 anos. A prisão foi realizada nessa segunda-feira (24), no município de Linhares.

“A mãe procurou a delegacia e contou que uma das filhas estava chorando pelos cantos da casa e quando questionada, contou que há anos vinha sofrendo abusos praticados pelo padrasto. A adolescente contou ainda, que o suspeito além de ameaçá-la, dizia que ela seria presa se contasse algo, o que a fez ficar calada durante anos”, disse o chefe da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.

A partir do relato de uma das filhas, a mulher conversou com as outras jovens, que contaram sobre os abusos. A investigação constatou que as vítimas eram ameaçadas o tempo todo para não denunciar os abusos sexuais que ocorreram durante anos.

As vítimas foram encaminhadas para exames periciais que comprovaram os crimes. Diante disso, foi feita a representação ao Poder Judiciário pela prisão temporária do criminoso, que foi acatada.

“O indivíduo foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares para procedimentos de praxe, sendo encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Serra, onde permanece à disposição da Justiça. Esse é o 22º estuprador preso na região de Linhares, no ano 2025”, concluiu o delegado Fabrício Lucindo.

Os nomes dos envolvidos e do bairro onde o fato foi registrado não estão sendo divulgados para preservar a identidade da vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).