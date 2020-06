Polícia prende suspeito de assalto a repórter da CNN Brasil

Reprodução Bruna Macedo, repórter da CNN, foi assaltada por homem com faca durante entrada ao vivo em São Paulo

A polícia prendeu na tarde deste sábado (27) um homem de 40 anos por suspeita de que tenha sido que ele que assaltou a repórter Bruna Macedo, da CNN Brasil durante uma passagem ao vivo em um dos jornais da emissora. A detenção foi feita cinco horas após o crime.

Durante sua participação, Bruna estava na zona norte da capital paulista e falava sobre o nível da água do rio Tietê. Nas imagens, é possível ver um homem com touca e capuz se aproximando, enquanto a jornalista se rende e entrega um celular que estava à sua mão. Ele estava com uma faca, mas acabou não se ferindo.

O assalto resultou no roubo dos dois aparelhos que estavam com a vítimas, sendo que nenhum deles ainda foi recuperado. O assalto ocorreu enquanto o apresentador Rafael Colombo falava sobre pontos de alagamento na cidade, com o auxílio de Bruna.

“Faz mais ou menos 20 minutos que aconteceu, a Bruna estava entrando no ar, num quadro dividido. Na imagem do meio, a Bruna é vista sendo abordada por um rapaz. Não deu para entender na hora o que estava acontecendo, se era um morador de rua passando. Mas depois do que aconteceu, cortamos a imagem e ela explicou que foi roubada”, explicou Colombo.

Segundo informações da polícia, o suspeito foi encontrado por investigadores do 2º DP (Bom Retiro), na altura do número 1.800 da avenida Cruzeiro do Sul, perto da estação Tietê do Metrô. Ele foi levado à delegacia.

No momento da prisão, o homem estava com o mesmo cobertor usado no assalto e faca utilizada foi reconhecida por Bruna. Ainda de acordo com a corporação, o suspeito tem antedentes criminais por roubo e furto, sendo que ele havia sido liberado no dia 2 de maio.