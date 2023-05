Polícia prende suspeita de matar a própria mãe sufocada com travesseiro

Segundo as investigações, a mãe havia retirado a filha da lista de beneficiários do seguro de vida. O crime ocorreu em 16 de maio

Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), no Rio de Janeiro, prenderam, na última quinta-feira (18/5), uma mulher de 58 anos acusada de matar a própria mãe de 83 anos asfixiada com um travesseiro. O crime ocorreu em 16 de maio.

De acordo com as investigações, a filha matou Neide Oliveira Leão enquanto estava deitada na cama. Os policiais constataram que a vítima havia excluído a filha da lista de beneficiários do seguro de vida e negou entregar cartões bancários para a suspeita.

Os policiais também verificaram que a autora do crime tentou asfixiar a mãe, há cerca de 3 meses, no entanto, foi impedida pelo filho, que morava com a avó.