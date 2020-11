Polícia prende quadrilha que usava Pix para vender metanfetamina no Rio

Divulgação/Polícia Civil – RJ Além da droga, foram apreendidos equipamentos utilizados na produção e comercialização dos produtos

Na noite desta setxa-feira (27), a Polícia Civil prendeu dois homens suspeitos de vender metanfetamina em Copacabana, região sul da cidade do Rio de Janeiro . Ambos são investigados por integrarem uma quadrilha que movimentava até R$ 700 mil por mês com a venda dos entorpecentes, que era realizada até por meio do Pix, novo método de pagamento vigente no país.

Segundo informações do portal Uol, Saulo Mateus Noronha e Jonathan Soares da Silva foram presos em flagrante acusados de tráfico de drogas e formação de quadrilha. A prisão só foi possível após denúncia anônima sobre uma movimentação em um imóvel na rua Barata Ribeiro, onde os agentes encontraram grande quantidade da metanfetamina , além de balanças de precisão, máquinas de cartão e materiais para fabricação e comercialização.

Ainda de acordo com a publicação, as negociações ocorriam na chamada “deepweb” e a quadrilha se mantinha em constante movimento, trocando de endereço a cada três meses, para não levantar suspeitas e chamar a atenção da polícia . Agora, o objetivo dos investigadores é identificar outros possíveis integrantes do grupo, além de possíveis compradores.