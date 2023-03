Polícia prende mulheres por manter homem preso em prostíbulo

Agentes da 35ª DP (Sobradinho 2) realizaram a prisão das suspeitas que mantiveram vítima em cárcere privado por dívida de R$ 300

Três mulheres foram presas por extorsão e envolvimento com o tráfico de drogas em uma casa de prostituição na Asa Norte, em Brasília.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), agentes da 35ª Delegacia (Sobradinho 2) informaram que a mãe da vítima procurou a delegacia para denunciar que o filho estava mantido em cárcere privado por uma “dívida de drogas” no valor de R$ 300.

A mulher relatou que o filho era ameaçado de morte se não pagasse a suposta dívida. O homem insistiu para que a mãe realizasse o pagamento sem envolver a polícia.

Com as informações obtidas, os investigadores foram até o endereço do prostíbulo e conseguiram localizar as suspeitas.

Segundo a PCDF, o homem mantido em cárcere privado revelou que fez a dívida na casa de prostituição após manter relações com uma mulher transgênero e não pagar o valor estipulado. Ele passou a sofrer ameaças sendo obrigado a pressionar a própria mãe para que a dívida fosse paga.

Duas das mulheres presas têm vasta ficha criminal por envolvimento com drogas e roubos, dentre outros crimes. O trio responderá por extorsão, por manter casa de prostituição e por envolvimento com tráfico de drogas.