Polícia prende homem por maus-tratos aos animais em Viana

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA) e com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), resgatou, nesta sexta-feira (28), três cachorros em situação de maus-tratos no bairro Ipanema, em Viana.

As equipes chegaram até o local após uma denúncia. “Os três animais estavam sendo mantidos em correntes pequenas e ficavam presos por todo o tempo. Um deles estava com os pelos sem tosar, sem tomar banho e com ferimentos no focinho”, explicou o adjunto da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), delegado Leandro Piquet.

Os três animais serão recolhidos e ficarão sob responsabilidade da Prefeitura de Viana. “A prefeitura vai dar todo o tratamento e pedimos que quem esteja interessado em ter um animal de estimação, que recorra aos canis das prefeituras e adote o animal. Ajude todo esse esforço em razão da causa animal”, disse o delegado Leandro Piquet.

“Gostaríamos de expressar nosso sincero agradecimento à Polícia Civil pelo apoio fundamental no combate aos maus-tratos aos animais. A colaboração da instituição tem sido essencial para a proteção e bem-estar dos animais no nosso município. Agradecemos pelo empenho e dedicação na construção de um ambiente mais seguro e respeitoso para os animais”, ressaltou o secretário de Meio Ambiente de Viana, André Rocha.

O proprietário do local onde os animais estavam, um homem de 53 anos foi conduzido à Delegacia Regional de Cariacica. Ele foi autuado em flagrante por maus-tratos e será encaminhado ao sistema prisional.

