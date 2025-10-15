Policial
Polícia prende homem apontado como liderança criminosa da região de São Torquato e investigado por violência doméstica
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, prendeu, no dia 3 de outubro, um homem de 26 anos investigado por descumprimento de medida protetiva, perseguição, ameaça e violência psicológica. A ação resultou no cumprimento de mandados de busca, apreensão e prisão preventiva expedidos pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina.
Além desses crimes, o suspeito é apontado como uma das principais lideranças do tráfico de drogas nas regiões de São Torquato, Alto da Boa Vista e Morro da Bomba, em Vila Velha. A prisão ocorreu no bairro Rio Branco, em Cariacica.
A operação contou com o apoio das equipes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), do Serviço de Inteligência e Planejamento (Siplan), do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), da Delegacia Especializada Antissequestro (DAS) e da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Colatina.
Os detalhes da investigação foram divulgados em coletiva de imprensa na manhã dessa terça-feira (14), na Chefatura de Polícia Civil, em Vitória.
O delegado-geral da PCES, José Darcy Arruda, destacou a importância da ação integrada. “Essa foi uma prisão importante, uma ação integrada entre unidades da própria Polícia Civil. Esse indivíduo, de extrema periculosidade, mantinha a vítima em cárcere privado e é suspeito de praticar estupro de vulnerável. Ele tem uma personalidade perversa. A prisão dele traz tranquilidade ao bairro São Torquato, onde era líder do tráfico. Agora pedimos que, caso alguém tenha informações sobre outros crimes cometidos por ele, denuncie pelo Disque Denúncia 181. Nossa esperança é que a Justiça seja feita e ele receba a pena máxima”, enfatizou Arruda.
De acordo com o chefe da Delegacia Regional de Colatina, delegado Leonardo Ávila, a ex-companheira do suspeito, uma mulher de 26 anos, procurou a delegacia para relatar o descumprimento de medida protetiva e novas ameaças. O investigado já respondia a um inquérito por estupro de vulnerável contra a filha da mulher, uma criança de 6 anos, e vinha pressionando-a psicologicamente para retirar a denúncia.
“Ele começou a fazer ameaças com emprego de arma de fogo contra ela e a família. Com medo, a mulher fugiu para a zona rural de Colatina e procurou a delegacia para relatar a situação”, contou o delegado.
Ainda segundo Leonardo Ávila, o suspeito também intimidou os familiares da vítima para descobrir seu paradeiro. Temendo represálias, eles procuraram o Núcleo Margaridas da Secretaria Estadual das Mulheres (SESM), que acionou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Colatina.
“Juntamente com comparsas, ele foi até Colatina, sequestrou a vítima e o filho de três anos e os levou para Cariacica. A Deam iniciou as investigações e, com o apoio da Delegacia Antissequestro (DAS), conseguiu localizar o endereço onde ambos estavam sendo mantidos”, explicou o delegado.
A mulher e o filho permaneceram em cárcere privado por mais de dez dias. Diante das provas, a Justiça expediu mandados de prisão preventiva e busca e apreensão, cumpridos pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, já que o suspeito também era alvo de investigações da unidade.
O delegado adjunto da DHPP de Vila Velha, Cleudes Junior, relatou detalhes da ação. “A partir do deferimento do mandado de prisão preventiva, montamos uma operação com apoio da DEHPP e da DAS. O homem foi localizado em uma residência com a vítima e o filho. Com ele, foi apreendida uma pistola calibre 9mm com mira a laser e carregador alongado, além de 44 buchas de substância semelhante à maconha”, disse o delegado Cleudes Junior.
Segundo Cleudes Junior, o suspeito tem mais de 30 passagens pela polícia e responde a quatro inquéritos por homicídios em Vila Velha.
“Sempre foi difícil conseguir testemunhas. Os moradores sabiam que ele era o autor dos homicídios, mas temiam depor. O investigado é apontado como autor de um homicídio brutal na região, em que a vítima foi torturada, espancada, queimada e arrastada até uma linha de trem”, relatou o delegado.
