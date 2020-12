Reprodução Polícia prende governanta suspeita de desviar mais de R$ 2 milhões de idosa

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu uma governanta suspeita de desviar mais de R$ 2 milhões de uma idosa de 85 anos para quem ela trabalhava. Após uma ação dos agentes emprenhados em descobrir crimes contra idosos, Maria do Amparo Correia foi localizada em um sítio no município de Magé, no estado do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (4).

Contra ela havia um mandado de prisão preventiva por lavagem de dinheiro, associação criminosa e desvio de bens de idosos. De acordo com a polícia, as investigações começaram em 2012 após a apreensão de um cheque de R$ 10 mil em nome da idosa, durante a interdição de um bingo no Rio de Janeiro.

Os agentes descobriram que a mulher era procuradora da idosa e que se aproveitava de sua relação de confiança para se aproveitar e desviar dinheiro nos bingos ilegais. Ela emitia cheques, fazia transferências bancárias e resgates de aplicações financeiras em proveito próprio.

Segundo o delegado responsável, ela chegou a perder mais de R$ 100 mil em uma só noite em apostas e por conta disso se passava por uma pessoa muito rica.

A mulher, que trabalhou para a vítima por cerca de 15 anos, estava foragida havia três anos. Ela vai responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e por apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão ou outro rendimento de idoso.