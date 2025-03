Polícia prende gerente do tráfico e apreende drogas durante operação em Aracruz

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de Aracruz, com apoio da Força Tática do 5º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), deflagrou uma operação na tarde dessa quinta-feira (06) para cumprimento de mandado de busca e apreensão no bairro Segatto, em Aracruz. A ação resultou na prisão de um homem de 20 anos e na apreensão de drogas, material para embalo de entorpecentes e um aparelho celular.

De acordo com as investigações, o alvo do mandado é apontado como um dos gerentes do tráfico de drogas na região. Durante as buscas, foram apreendidos, entre seus pertences, um aparelho celular, 540 pedras de crack, 250 gramas de crack, 10 gramas de maconha, dois pacotes com material para embalo de entorpecentes e uma balança de precisão.

O conduzido foi encaminhado ao plantão da 13ª Delegacia Regional de Aracruz e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Aracruz (CDPA).

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3198-5832 / 3198-5834

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES