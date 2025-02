Polícia prende em flagrante suspeito de cárcere privado em São Mateus

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de São Mateus, com o apoio do Grupo de Abordagem (GA) do 13º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), efetuou, nesta quarta-feira (26), a prisão em flagrante de um homem de 53 anos, por manter uma mulher em cárcere privado. A prisão ocorreu no bairro Guriri, em São Mateus.

A equipe de policiais, após receber uma denúncia anônima relatando uma situação suspeita no bairro Guriri, se dirigiu ao local indicado. Ao chegarem, os policiais chamaram pelo suspeito, que atendeu à porta. A equipe pediu para falar com a vítima, que confirmou a denúncia.

“Ela esclareceu que o suspeito é, na verdade, seu padrasto, com quem mantém um relacionamento desde os 15 anos de idade. Ela também informou que a falecida mãe sabia do relacionamento, mas nunca fez uma denúncia, temendo ser responsabilizada por isso. Desse relacionamento, nasceu uma filha, que atualmente tem três anos de idade”, disse a titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de São Mateus, delegada Geyce Narciza.

A vítima não confirmou se as relações que teve com o padrasto foram, em algum momento, forçadas. Disse apenas que em dado período não quis mais e que passaram apenas a residir no mesmo endereço.

“Quando questionada sobre o fato de o suspeito mantê-la presa em casa, a vítima afirmou que ele sempre sai para trabalhar e leva a chave, impedindo-a de deixar a residência com a criança. Ela acrescentou que o suspeito sempre foi extremamente ciumento, que eles discutem com frequência e que ele a ameaça de morte”, afirmou a delegada Geyce Narciza.

A vítima relatou que residia em Minas Gerais e, durante uma discussão que tiveram lá, o homem a agrediu. Ela afirmou que o motivo da agressão foi um escândalo que ela teria feito e que, por esse motivo, o suspeito colocou uma faca no pescoço dela.

O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus e autuado em flagrante por cárcere privado, sendo encaminhado ao sistema prisional.

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES