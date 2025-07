Polícia prende dupla suspeita de matar homem a facadas e queimar o corpo

Crime brutal foi motivado por desentendimento. Vítima e suspeitos trabalhavam na zona rural de Rio Bananal

A Polícia Civil prendeu dois homens, de 21 e 26 anos, suspeitos de matarem Adriano Edson Moreira, de 37 anos, a facadas e incendiarem o corpo da vítima na zona rural de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, no último sábado (12).

As prisões aconteceram em uma fazenda na localidade de São Sebastião, onde os dois trabalhavam. Segundo a polícia, o suspeito mais velho apresentava uma lesão na mão, causada durante uma luta corporal com a vítima.

De acordo com as investigações, Adriano e os suspeitos haviam se envolvido em uma briga na noite anterior. No dia seguinte, os dois homens teriam se armado com uma faca de cozinha, invadido a casa da vítima e desferido diversos golpes. Após o assassinato, eles atearam fogo no corpo usando gasolina.

Eles confessaram o crime durante o interrogatório e deram detalhes sobre a execução. Mais um caso elucidado rapidamente, com os criminosos já presos, afirmou o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia de Polícia de Rio Bananal.

A dupla foi encaminhada ao Presídio Regional de Linhares, onde permanece à disposição da Justiça.