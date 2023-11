Polícia prende dois suspeitos pela prática de tráfico de drogas em Conceição da Barra

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Polícia Regional Norte (SPRN), prendeu, nessa terça-feira (14), dois homens de 23 e 29 anos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. A prisão ocorreu durante uma operação policial, de Escala Operacional (Iseo), no município de São Mateus, e no distrito de Braço do Rio, no município de Conceição da Barra.

Durante o policiamento preventivo no Centro de São Mateus, a equipe policial localizou um veículo suspeito, sendo solicitado apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), para a abordagem.

No momento da abordagem, foi verificado que o veículo estava com o licenciamento atrasado e o condutor, não possuía CNH ou permissão para conduzir veículo. O indivíduo que estava como carona no carro, foi abordado segurando uma mochila, que continha em seu interior, cinco tabletes de maconha e um litro de lança perfume.

Em depoimento, os investigados informaram que residem no município de Pinheiros e que foram buscar as drogas em São Mateus. O condutor do veículo, chegou a relatar que recebeu a quantia de R$ 300,00 do suspeito que estava como carona, para fazer a corrida.

Os detidos foram conduzidos para a 18° Delegacia Regional (DR) de São Mateus e o veículo foi encaminhado para o pátio da empresa. Ambos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

Texto: Beatriz Paoliello, Estagiária – Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi).

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES