Polícia prende casal que furtou celular de mulher desmaiada em aeroporto de BH

Um casal foi preso na última sexta-feira (28) suspeito de furtar o celular de uma mulher desmaiada no salão de embarque do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte .

Leia também: Relembre roubos milionários em aeroportos que aconteceram em 2019

Casal furta mulher desmaiada no aeroporto de BH

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança, mostram o momento em que a passageira cai no chão. Na queda, sua bolsa e pertences se espalham. Aproveitando a ocasião, um homem se aproxima, pega o celular e entrega o aparelho para a comparsa.

Leia também: Um ano após pouso, novos mistérios do lado oculto da Lua são revelados

Segundo a Polícia Federal , o casal teria pedido para a mulher permanecer deitada enquanto esperava por socorro. Depois, ao ser atendida, a passageira notou que o celular havia sumido e prestou queixa contra a dupla.

Leia também: Três pessoas morrem em festa por causa de gelo seco jogado na piscina na Rússia

As imagens da câmera de segurança mostram que a dupla embarcado logo em seguida em um voo para Brasília, então a PM emitiu um alerta. Ao desembarcar na capital federal, os dois foram autuados em flagrante. Foram encontrados outros 15 aparelhos celulares em posse do casal .

⚠ FLAGRA DE FURTO

⠀

A PF prendeu nesta sexta um casal suspeito de furtar uma passageira que desmaiou no Aeroporto de Confins. Os suspeitos embarcaram para Brasília e, no aeroporto de lá, foram presos. Na sede da PF em Brasília o casal estava com outros 15 aparelhos celulares. pic.twitter.com/ro7JkJXCyc

— Rodrigo Elias (@Eliasbdmg) February 29, 2020