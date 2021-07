Polícia prende casal com simulacro de arma, joias e dinheiro em São Mateus

As equipes da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc), ambas de São Mateus, realizaram na madrugada dessa terça-feira (13), uma operação para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência de um suspeito envolvido no tráfico de entorpecentes, no bairro Seac, São Mateus.

Durante a operação, que aconteceu sob o comando do delegado Leonardo Malacarne, as equipes prenderam um casal que, após prestarem depoimento à autoridade policial na 18ª Delegacia Regional de São Mateus, foram liberados. “Após as buscas no interior da casa foram encontrados e apreendidos um simulacro de revólver calibre .38, R$ 21.350,00 em espécie, joias e caderno com contabilidade do tráfico”, contou.

O inquérito segue em apuração na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus, que terá novos desdobramentos em razão da apreensão realizada.

A participação da comunidade com denúncias é primordial para o combate ao tráfico de drogas no Estado. A PCES destaca que a denúncia pode ser feita de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181 ou por meio do sitedisquedenuncia181.es.gov.br. Todas as informações serão colhidas e analisadas