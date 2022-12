Polícia prende ‘braço direito’ de Zinho; chefe da milícia no RJ

Reprodução Polícia Civil Polícia prende ‘homem de guerra’ da milícia de Zinho em Paciência

Um dos braços direitos do miliciano Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, foi preso, neste sábado (24), por policiais civis do Rio de Janeiro.

Jhony Alexandre de Souza Silva, conhecido como Jhon Jhon, é apontado como um dos “homens de guerra” do grupo paramilitar liderado por Zinho .

A ação que resultou na localização do miliciano aconteceu, no início desta tarde, na casa onde o criminoso planejava fazer uma festa de Natal, em Paciência, na Zona Oeste. A prisão teve o apoio de um helicóptero blindado da corporação. De acordo com a Polícia Civil, a prisão de Jhony é fruto do trabalho de inteligência da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) .

Equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do Serviço Aeropolicial (Saer) e da Subsecretaria de Inteligência (Sinte) também participaram da ação.

O suspeito é investigado pela Draco desde março deste ano, quando teria assumido o posto de outro homem forte de Zinho, o miliciano Rodrigo dos Santos, o Latrell. Além disso, contra Johny já havia três mandados de prisão por homicídio e organização criminosa.

Na casa em Paciência, os policiais apreenderam celulares, armas e drogas. O material e o miliciano foram conduzidos para a Cidade da Polícia, no Jacare, onde fica a sede da Draco. Latrel está preso desde março.

Quem é o Zinho?

Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, é o líder da maior milícia armada da capital fluminense. O criminoso assumiu o posto de líder do grupo paramilitar após a morte do seu irmão, Wellington da Silva Braga, o Ecko, em junho de 2021. Atualmente, Zinho é um dos milicianos mais procurados do Rio

