Polícia pede prisão de Negão da BL e mais 13 por bailes funk na pandemia

Reprodução/Instagram O MC e mais 14 foram acusados de promoverem aglomerações

Delegacias de Repressão aos Crimes de Informática e de Combate às Drogas da Polícia Civil identificaram e pediram a prisão de 14 responsáveis por organizar bailes funks durante o carnaval no Rio de Janeiro. Entre eles estão MC Poze, DJ Markinho do Jaca e MC Negão da BL.

Segundo a polícia, eles são acusados de crimes de infração de medida sanitária preventiva, epidemia e associação ao tráfico de drogas. A investigação aponta que as festas são realizadas a céu aberto nas comunidades, sob controle, autorização e responsabilidade de grupos criminosos que comandam as áreas.

A polícia informa ainda que os envolvidos “aumentam seus ganhos ilegais com a realização de tais eventos clandestinos”. Confira a lista de acusados por organizar e se apresentar em eventos nas comunidades:

Comunidade do Jacarezinho – Evento: Carnaval do Jaca

Marcos Almeida da Costa – DJ Markinho do Jaca;

Leonardo Helcias Andrade Cardoso – o Leo

Denílson Rodrigues Ferreira – DJ Denilson do Chapadão;

Adriano de Souza Freitas, vulgo Chico Bento, líder da quadrilha de narcotraficantes da localidade.

Comunidade da Pedreira – Evento: Pedra Folia

Luiz Cedro da Silva Junior – o Júnior;

André dos Santos Saraiva – DJ Andrezinho da Divisa;

Rodrigo Santos Silva – DJ RD San;

Rene de Freitas Lopes Araujo, vulgo Coelho da Pedreira, líder da quadrilha de narcotraficantes da localidade.

Comunidade do Castelar – Evento: Baile do Castelar Especial de Carnaval

Marlon Brendon Coelho Couto da Silva – MC Poze do Rodo;

Rangel da Silva Castro;

Jose Carlos dos Prazeres Silva, vulgo Cem ou Piranha, líder da quadrilha de narcotraficantes da localidade.

Comunidade de Acari – Evento: Acari Folia

Mateus Bento de Souza – negão da BL;

Gerson Rezende Sampaio e Silva;

Alexsander Mesmer Fernandes, vulgo Formigão, líder da quadrilha de narcotraficantes da localidade.

Segundo a polícia, os acusados descumpriram decretos municipais e estaduais que determinam a suspensão de atividades que envolvam aglomeração de pessoas, além de desrespeitar a Lei do Silêncio e tocar músicas que fazem apologia ao crime.

“Os organizadores utilizam equipamentos de som de grande potência cujos decibéis ultrapassam em muito o limite legal estabelecido, propagando-se a quilômetros de distância, perturbando o sossego da coletividade, no período entre as 22:00hs e 07:00hs da manhã do dia seguinte, expondo crianças, adolescentes e adultos ao nefasto conteúdo, visto que, em sua grande maioria, são tocadas “músicas” de produção clandestina (proibidões) que fazem apologia ao crime ou a criminosos, sendo também tema recorrente o sexo, a violência, o tráfico e o uso de drogas”.