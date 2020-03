Polícia paulista prende 344 pessoas em operação pós-carnaval

O agressor chegou a perder dois dentes tentando morder a esposa

Uma mulher de 37 anos ficou gravemente ferida nessa sexta-feira (28) ao ser agredida pelo marido, que quebrou uma garrafa de vinho no rosto dela e com a parte quebrada, continuou a golpeando na face.

O caso aconteceu na residência deles, no Bairro Altos do Parque, em Cuiabá, por volta das 16h40.

Conforme o boletim de ocorrência, as agressões começaram com socos e tapas. Em seguida, o suspeito pegou uma garrafa de vinho e quebrou no rosto da mulher.

Com os pedaços da garrafa, ele seguiu golpeando o rosto dela, causando diversos ferimentos.

Em seguida, ele ainda pegou uma pedra e continuou a golpeá-la no rosto.

As agressões só foram cessadas quando vizinhos entraram no meio, socorreram a vítima e a tiraram da casa, porque o suspeito não queria parar de forma alguma.

Ele chegou a perder dois dentes tentando morder a vítima.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima na casa de uma vizinha. O suspeito foi encontrado na casa de outro vizinho, foi detido, algemado e encaminhado à Central de Flagrantes de Cuiabá.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, prestou os primeiros-socorros à vítima e a encaminhou diretamente ao Hospital Municipal de Cuiabá, devido à gravidade das lesões.

(*G1)