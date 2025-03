Polícia Militar terá mais uma turma de Soldados e mais vagas para oficiais em 2025

O governador do Estado em exercício, Ricardo Ferraço, fez dois importantes anúncios relacionados à recomposição de efetivo da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). Nesta sexta-feira (28), Ricardo Ferraço autorizou a convocação de mais uma turma do Curso de Formação de Soldados proveniente do concurso de 2022 e a ampliação do número de vagas do concurso para Oficiais Combatentes que será realizado em 2025.

A realização de concursos públicos é essencial para a PMES, pois garante a renovação e a recomposição do efetivo, assegurando que a corporação esteja preparada para enfrentar os desafios da segurança pública.

“Essa é uma decisão de governo, seguindo a orientação do governador Renato Casagrande, autorizando o ingresso desses novos soldados combatentes na Polícia Militar e a ampliação do número de vagas para formação de oficiais. Ano a ano estamos investindo na recomposição do efetivo. Em pouco tempo, são novos 2.650 soldados, mulheres e homens, que se juntam a essa honrosa instituição. Às famílias, à sociedade capixaba, tenham a confiança que a dedicação e o trabalho em segurança pública são permanentes, com investimentos, integração e inteligência”, afirmou o governador em exercício.

O primeiro anúncio foi a convocação da 3ª Turma do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar, com 650 vagas, referente ao concurso público iniciado em 2022. Vale destacar que, deste mesmo concurso, a PMES formou mil soldados em outubro de 2024 e formará mais mil em outubro de 2025. Com essa nova turma, o total de novos soldados entregues à sociedade capixaba entre 2024 e 2026 chegará a 2.650.

O segundo anúncio foi a ampliação do número de vagas do concurso para Oficiais Combatentes. A previsão inicial de 40 vagas será aumentada para 50, e o Curso de Formação de Oficiais (CFO) terá início em abril de 2025.

“Os anúncios de hoje demonstram a importância do investimento contínuo na segurança pública. A recomposição do efetivo é fundamental para que a Polícia Militar, assim como as outras corporações da Segurança Pública, prossiga cumprindo sua missão constitucional que é garantir o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública”, afirmou o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno.

Desde 2019, o Governo do Espírito Santo tem se empenhado na recomposição de efetivo das Forças de Segurança do Estado, com a realização de seguidos concursos. A PMES formou 254 soldados em novembro de 2021 e mais 224 em setembro de 2022. Somando-se às três turmas deste último concurso, até o final de 2026 o Governo do Estado entregará à sociedade capixaba 3.128 soldados da Polícia Militar.

Com relação aos oficiais, a Polícia Militar formou 45 novos Aspirantes a Oficial em março de 2023, 50 em abril de 2024 e 42 em fevereiro de 2025, totalizando 137 oficiais provenientes do último concurso.

“Os números não mentem. A série histórica de homicídios, de crimes contra o patrimônio, estão despencando, o que mostra que o trabalho realizado pelo Governo do Estado está dando certo. Se temos uma recomposição de efetivo, nossa capacidade operacional sobe. Assim como quando reforçamos nossos equipamentos ou nossa frota. Quando fazemos esses investimentos, atendemos melhor a sociedade em quantidade e qualidade. Isso só é possível quando temos governantes que entendem a importância dessas ações”, declarou o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Imprensa da Vice-Governadoria

Léo Júnior

(27) 99999-9422

Assessoria de Comunicação da Sesp

Victor Muniz

(27) 3636-1572 / 99284-3303

Fonte: GOVERNO ES