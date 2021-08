Polícia Militar retoma atividades do Proerd

Com a volta às aulas, algumas Unidades da PMES estão retornando o atendimento das atividades do Programa Educacional de Resistências às Drogas (Proerd). O retorno das aulas foi marcado por muita alegria e satisfação.

A 2ª Companhia Independente é um exemplo desse retorno. Os municípios de Afonso Cláudio, Conceição do Castelo, Venda Nova do Imigrante, Laranja da Terra estão sendo contemplados com as aulas do Programa.

Vale ressaltar que os policiais estão cumprindo todas as exigências para segurança neste momento de enfrentamento à pandemia.

Vale ressaltar que os policiais estão cumprindo todas as exigências para segurança neste momento de enfrentamento à pandemia.

O Programa

O Proerd é um programa de caráter social e preventivo posto em prática em todos os estados do Brasil, por policiais militares, devidamente selecionados e capacitados. É desenvolvido em um encontro semanal realizado em sala de aula, com duração média de quatro meses, em escolas de ensino público e privado.

Os conteúdos são desenvolvidos de forma lúdica e em grupos, voltados ao desenvolvimento das habilidades individuais para que crianças e adolescentes possam tomar decisões de forma consciente, segura, responsável e aprendam a resistir às pressões e dizer não às drogas e à violência.

