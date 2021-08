Polícia Militar retoma atividades da Patrulha da Comunidade com investimentos do Governo do Estado

Após aprimoramento, a Polícia Militar retoma as atividades da Patrulha da Comunidade em Unidades Operacionais subordinadas ao Comando de Polícia Ostensivo Metropolitano (CPOM), de maneira a ampliar o policiamento ostensivo preventivo. O objetivo é prevenir a ocorrência de crimes contra o patrimônio nas regiões de concentração de estabelecimentos comerciais e de grande circulação de pessoas.

A retomada das atividades aconteceu nesta quinta-feira (26), com uma solenidade no Quartel do Comando Geral, em Maruípe. O evento contou com a presença do governador do estado, Renato Casagrande, do secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo, coronel Alexandre Ofranti Ramalho, do secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Rogério Duboc Fajardo, do comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, além de outras autoridades civis e militares, e lideranças comunitárias.

“Esse é mais um grande desafio que o governador tem encarado em prol da Polícia Militar e da sociedade. São obras, aquisições de materiais e viaturas, além de outras melhorias nas condições de trabalho do policial militar. O investimento em pagamentos de Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO) é mais uma forma de aprimorar esses desenvolvimentos”, destacou o comandante-geral.

O secretário de Planejamento, Álvaro Duboc, ressaltou as particularidades da segurança pública e os esforços do governo. “A retomada do Programa da Patrulha da Comunidade é entregar para a sociedade uma condição melhor de garantia de direitos e deveres”, pontuou.

“Esse é um programa de Governo construído a muitas mãos e agora a parte operacional compete à Polícia Militar. O sucesso desse policiamento é a proximidade com a comunidade, o diálogo com os comerciante, são as reuniões comunitárias”, destacou o secretário de Segurança Pública, coronel Ramalho.

O governador do estado, Renato Casagrande, destacou que “nossa grande meta é a segurança da sociedade capixaba. O Governo do Estado deu passos largos nos últimos anos para consolidar políticas públicas e todas elas tiveram resultados importantes, efeitos positivos. Quando se tem continuidade dessas políticas, a sociedade colhe esses frutos. Hoje nós estamos retomando a Patrulha da Comunidade, com pagamento de indenizações para responder às necessidades da sociedade, com policiamento de proximidade, a pé, de bicicleta, com apoio das viaturas. Um policiamento importante para proporcionar mais tranquilidade”, ressaltou o governador.

A operação Patrulha da Comunidade conta com o empenho de 169 militares diariamente de segunda a sexta-feira, em turnos de trabalho que se iniciam pela manhã e a tarde, e 84 militares aos sábados. Os policiais serão aplicados em regime de escala com investimento do Governo do Estado em ISEO. Durante todo o período da operação serão investidos R$ 5.974.025,91. As atividades da Operação Patrulha da Comunidade se estendem até 31 de dezembro de 2021.

Os policiais terão seu emprego operacional na modalidade de policiamento ostensivo a pé e ciclopatrulhamento, em duplas, nas regiões definidas, com apoio de uma viatura. Isso sem prejuízo dos demais recursos ordinários e extraordinários já utilizados, nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica compreendidos na Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV).

Histórico

A PMES instituiu no ano de 2013 o projeto Patrulha da Comunidade, essencialmente voltado para atuação em bairros com maior incidência de crimes contra o patrimônio, em quadrantes predeterminados, executando o policiamento comunitário-interativo orientado para a solução de problemas.

No início do ano de 2014, o projeto Patrulha da Comunidade teve sua atuação ampliada para aglomerados definidos pelo programa Estado Presente, abrangendo também áreas com ocorrência de crimes contra a vida.

Em 2017, houve uma reestruturação do projeto Patrulha da Comunidade nos Batalhões e Companhias Independentes, a fim de fortalecer o policiamento ostensivo preventivo baseado na filosofia do policiamento comunitário em locais de elevada concentração de estabelecimentos comerciais e de grande circulação de pessoas, com o objetivo de reduzir os crimes contra o patrimônio.

A necessidade de atuação nesse modelo continua mostrando-se necessária, em especial nas Unidades Operacionais do CPOM, com foco voltado aos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, motivo pelo qual remodelou-se a atividade no formato de operação.

