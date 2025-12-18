Polícia Militar retira arma de fogo de circulação após ação tática em Cachoeiro de Itapemirim

Durante Patrulhamento Tático Motorizado realizado ontem (17), em Cachoeiro de Itapemirim, equipes da Polícia Militar lograram êxito em apreender uma arma de fogo e deter indivíduos em atitude suspeita. A ação teve início após militares receberem informações anônimas de cidadãos, que relataram a presença de um veículo modelo hatch, de cor branca, cujos ocupantes estariam armados transitando pelo bairro Village da Luz.

Com informações sobre as características do veículo, as guarnições intensificaram o patrulhamento em pontos estratégicos, localizando o automóvel minutos depois no bairro Rubem Braga. Durante a abordagem técnica e segura, os policiais realizaram uma busca minuciosa, que resultou na localização e apreensão de uma Pistola Taurus 838, calibre .380 e 10 munições calibre .380 AUTO (CBC).

Os detidos e materiais apreendidos foram encaminhados ao plantão policial local.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES