POLÍCIA MILITAR REFORÇA POLICIAMENTO PARA O VERÃO EM GUARAPARI

A Operação Verão teve seu início oficial hoje (26), e transcorrerá até o dia 18 de fevereiro de 2024. O município de Guarapari contará com um reforço do policiamento durante todo período. A principal missão do reforço policial é garantir a segurança da população além de viabilizar a aproximação dos policiais com a comunidade e com os turistas, de forma a estreitar laços de confiança e sensação de segurança.

“Teremos policiais do serviço ordinário além de um reforço diário de 115 militares que atuarão em diversas modalidades de policiamento no município. Nos finais de semana contaremos ainda com a presença de tropas especializadas como a Companhia de Operações com Cães, o Batalhão de Missões Especiais e o Regimento de Polícia Montada”, explicou o tenente coronel Riodo Lopes Rubim, comandante do 10º Batalhão da PMES.

O Policiamento ostensivo na cidade será realizado de forma preventiva e/ou repressiva, com intensificação da presença policial nas regiões de praias, pontos turísticos e pontos comerciais a fim de preservar a ordem pública, atender aos cidadãos e garantir as boas condições para o desempenho das atividades típicas da estação.

