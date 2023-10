Polícia Militar reforça policiamento durante “Operação Aparecida”

A Polícia Militar fez o planejamento de reforço do policiamento para o período de 11 a 15 de outubro de 2023, intensificando as ações da Instituição na “Operação Aparecida”, feriado nacional dedicado à padroeira do Brasil.

Em 2023, o período em referência compreenderá um feriado prolongado e o cenário exposto requer da PMES um esforço ainda maior para cumprir sua missão constitucional de preservação da ordem pública.

A Corporação montou um plano de emprego de recursos direcionados aos locais e horários de maior aglomeração de pessoas e turistas, de modo a dissuadir potenciais ações criminosas e aumentar a percepção de segurança das pessoas nos diversos municípios capixabas.

O objetivo da operação consiste em promover a paz social, a preservação da ordem pública e ampliar sensação de segurança durante a Operação Aparecida. Serão empregados 1600 policiais por dia, utilizando 600 viaturas, em escala de serviço ordinário, escala extra e Iseo.

“Nós temos por finalidade levar mais policiamento, patrulhamento para as áreas que serão frequentadas por turistas e capixabas durante o feriadão. Estou me referindo aos pontos turísticos do interior do estado, às praias, ao comércio, onde tiver mais aglomeração de pessoas, inclusive shows. A Operação Aparecida acontece em conjunto com as demais operações realizadas pela PMES, como a Visibilidade, Ostensividade e Rodovia Segura”, destacou o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, durante coletiva concedida à imprensa.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES