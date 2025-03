Polícia Militar reforça patrulhamento com 30 novas viaturas blindadas

Na tarde desta segunda-feira (24), foram entregues 30 novas viaturas, modelo Chevrolet TrailBlazer, equipadas com blindagem e câmbio automático, que serão destinadas ao patrulhamento especializado da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES).

A incorporação desses veículos representa um avanço estratégico no enfrentamento da criminalidade e na proteção dos policiais militares. As novas viaturas serão distribuídas às Forças Táticas das Unidades Operacionais da Região Metropolitana da Grande Vitória e ao Batalhão de Missões Especiais (BME), unidades responsáveis por operações de alto risco e combate as facções criminosas.

É importante ressaltar que a Polícia Militar participa de uma ata de registro de preços do Ministério da Justiça para a aquisição de viaturas com blindagem e câmbio automático. Dentro do planejamento estratégico, o objetivo é substituir, de forma gradual, toda a frota da PMES por veículos blindados e com câmbio automático, proporcionando maior segurança e conforto para os policiais, a fim de que possam desempenhar com excelência a nobre missão de servir e proteger a sociedade capixaba.

O uso de viaturas blindadas reflete o compromisso com a valorização dos policiais militares, garantindo que tenham os recursos adequados para enfrentar os desafios do dia a dia com maior proteção, segurança e eficiência. Com a modernização da frota, a Polícia Militar do Espírito Santo fortalece ainda mais sua capacidade operacional e sua missão de garantir a ordem e a segurança da população capixaba.

Informações à imprensa

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel Lucio Bolzan

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES