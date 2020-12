Polícia Militar recupera veículos roubados e apreende arma em Boa Esperança

Na manhã desta quarta-feira (09), policiais militares do 2º Batalhão recuperaram dois veículos roubados. Um deles foi localizado logo após ser tomado em assalto no município de Boa Esperança. Durante a ação os policiais apreenderam ainda, uma arma de fogo usada pelos criminosos.

Por volta das 10h30min, militares da 2ª Companhia receberam informações de que dois indivíduos armados que teriam roubado uma caminhonete Toyota Hilux de cor branca, em uma propriedade rural, no interior da cidade e, que os suspeitos teriam seguido em direção a Fazenda Paulista. Na ação criminosa os indivíduos utilizaram uma motocicleta Honda XRE que posteriormente, verificou-se tratar de veículo com placa adulterada.

Durante a fuga os suspeitos que estavam sendo seguidos pela Polícia e por populares, colidiram a motocicleta em um veículo e fugiram em meio a um matagal abandonando a moto no local.

A equipe policial de imediato iniciou as buscas, localizando a caminhonete nas proximidades escondida em uma plantação de seringa. Os militares também apreenderam a motocicleta utilizada no crime, além de um revólver calibre 38, marca Taurus, municiado com seis munições do mesmo calibre, que um dos criminosos deixou cair no momento da fuga.

Os veículos recuperados e arma apreendida foram entregues à Delegacia de Polícia Civil do município.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL JOSÉ AUGUSTO PICCOLI DE ALMEIDA

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]