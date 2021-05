Polícia Militar recebe viatura que será destinada ao 12º Batalhão, no Norte do estado

Na tarde desta quarta-feira (05), o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, recebeu as chaves de uma nova viatura que será destinada à Patrulha Rural dos municípios de Linhares, Rio Bananal e Sooretama, área do 12º Batalhão.

A aquisição é fruto de uma emenda parlamentar do deputado Marcos Garcia, que esteve presente no ato da entrega, realizada no Quartel do Comando Geral, em Vitória. Além do comandante-geral, estiveram presentes o subcomandante-geral, coronel Ronaldo Mutz e o tenente-coronel Paulo Duarte, da Diretoria de Apoio Logístico (DAL).

O veículo, uma caminhonete Nissan Frontier 4×4, é totalmente equipada e pronta para o serviço policial militar. Essa já é a segunda viatura entregue por emenda parlamentar pelo deputado Marcos Garcia para a área do 12º Batalhão. O primeiro veículo foi entregue em março deste ano.

“Estamos iniciando uma colheita de café, na qual a oferta de mão de obra é grande e atrai muitos trabalhadores de outros estados, como Bahia e Minas Gerais, por exemplo. O emprego de mais uma viatura irá reforçar o patrulhamento neste período importante, com o objetivo de melhorar a segurança e evitar assaltos”, frisou o deputado.

Para o coronel Douglas Caus, “esta aquisição será um incremento para o patrulhamento urbano e rural durante a operação colheita, e trará mais segurança e conforto ao policial militar, resultando numa melhor prestação de serviço para as comunidades contempladas”.

