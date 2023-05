Polícia Militar recebe Oficiais e Praças de São Paulo para visita técnica

No período de 29 de maio a 02 de junho a Polícia Militar do Espírito Santo recebe uma comissão formada por cinco policiais militares, entre Oficiais e Praças, da Escola Superior de Sargentos (ESSgt) da Polícia Militar do Estado de São Paulo PMESP. A referida visita tem como escopo aperfeiçoar os processos da ESSgt, por meio da troca de informações e experiências com as demais escolas formadoras de sargentos do Brasil nas áreas de planejamento, avaliação, concurso, coordenação e administração escolar.

Em um ambiente de interação, nesta manhã (30), o Chefe do Estado-Maior Geral da PMES coronel Celso Luiz Ferrari, recepcionou no Quartel do Comando-Geral, os cinco membros da coirmã de São Paulo, liderados pela major Simone de Cristo Fernandes.

“É um prazer receber os Oficiais e Praças de São Paulo e contribuir para essa troca de informações e conhecimentos” iniciou o coronel Ferrari. Na ocasião, major Simone de Cristo Fernandes agradeceu a oportunidade de integração e atualização de conhecimento, presenteando o Chefe do Estado-Maior Geral com uma Challenge Coin (moeda) da Polícia de São Paulo. O coronel Ferrari agradeceu mais uma vez a presença de todos, desejou boas-vindas, disse estar satisfeito com a visita, e que a comitiva também aproveitasse os pontos turísticos e as comidas típicas do Estado, após a visita técnica.

A palestra sobre “Ascensão funcional e peculiaridades da carreira das praças da PMES”, realizada no período da manhã, foi ministrada pela tenente-coronel Camila Muniz Monteiro na sala de reunião do alto comando. Ainda na parte da manhã foi feita exposição sobre os processos seletivos para o CHS e o CAS pela major Sônia Ribeiro Pinheiro

A major Simone de Cristo Fernandes, da PMESP, agradeceu a receptividade e já avaliou que as informações trocadas serão objetos de estudo da comitiva.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES