Polícia Militar recebe lideranças para tratar da segurança pública em Vitória

O Quartel do Comando Geral da PMES recebeu, na tarde desta sexta-feira (15), uma comitiva formada por lideranças comunitárias, religiosas e comerciais de Vitória com objetivo de traçar estratégias para o enfrentamento à criminalidade no município. A reunião contou com a participação do deputado estadual Denninho Silva.

O momento foi oportuno para que fossem apresentadas as ações de melhoria que estão sendo realizadas pela Polícia Militar através dos investimentos do Governo do Estado, como a aquisição de viaturas, equipamentos, armamentos e o aumento do efetivo.

O comandante-geral, coronel Douglas Caus, participou ativamente do encontro ouvindo os anseios das lideranças. Ele parabenizou a iniciativa da comunidade de propor a reunião para tratar de segurança pública nos bairros da capital. “Todos os investimentos resultam na melhor prestação de serviços de segurança pública por parte da Polícia Militar. Nossa preocupação com pequenos furtos, roubos e invasão em condomínios, que são crimes de maior incidência na região, fazem com que nosso policiamento ostensivo seja direcionado para proteger a comunidade”, destacou o coronel Douglas Caus.

Consenso entre os participantes da reunião foi a avaliação positiva sobre a atuação da Polícia Militar nos bairros de Vitória. Alguns projetos como Rede Comunidade Segura, reuniões para tratar da segurança pública e acesso aos comandantes de Companhias, foram citadas como relevantes no patrulhamento de Vitória.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES