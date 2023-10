Polícia Militar recebe 300 fuzis Arad

A Polícia Militar do Espírito Santo recebeu nesta segunda-feira (16), 300 carabinas israelenses IWI modelo Arad, calibre 5,56×45 mm, com mira holográfica e magnificador.

A compra faz parte de um lote de licitação internacional feita pela Diretoria de Logística (DLog), onde outras 600 unidades já foram recebidas para serem utilizadas pelas Forças Táticas e unidades especializadas.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, destacou que a aquisição faz parte dos investimentos do Governo do Estado, através da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), que foi executada pela Polícia Militar. “Um equipamento extremamente moderno que visa aumentar a nossa capacidade de enfretamento, principalmente das facções criminosas”, reforçou.

O armamento é referência mundial e possui as especificações necessárias para o melhor desempenho do policial militar no enfrentamento à criminalidade urbana, através do policiamento ordinário e das unidades especializadas.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES