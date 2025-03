Polícia Militar recebe 22 novas viaturas blindadas

A Polícia Militar recebeu um importante reforço com a incorporação de 22 novas viaturas blindadas, modelo TrailBlazer, destinadas ao patrulhamento ordinário e especializado. A entrega oficial aconteceu na tarde desta sexta-feira (21), no Quartel do Comando-Geral, em Vitória, e contou com a presença de autoridades civis e militares, entre elas o deputado federal Gilvan da Federal e o subsecretário de Estado de Gestão Administrativa, Silvanio José de Souza Magno Filho.

Os veículos serão distribuídos entre as Forças Táticas das Unidades Operacionais da Região Metropolitana da Grande Vitória e o Batalhão de Missões Especiais (BME), unidades estratégicas no combate ao crime organizado e no atendimento de ocorrências de alta complexidade. Com a blindagem, as novas viaturas proporcionam maior segurança para os policiais e mais eficiência no enfrentamento da criminalidade.

Cada veículo tem um valor unitário estimado em R$ 348.600,00, viabilizado por meio de emenda parlamentar captada pelo deputado federal Gilvan da Federal. Para fortalecer a segurança pública, a Polícia Militar tem ampliado a busca por recursos, estruturando um setor dedicado à captação de investimentos por meio de emendas parlamentares e articulações junto à bancada capixaba.

Presente na cerimônia, o deputado federal Gilvan da Federal destacou seu compromisso com a corporação e com os capixabas. “Continuaremos conversando com o comandante para atender às necessidades da Polícia Militar, que tem todo o meu respeito e admiração”, afirmou.

O comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, ressaltou a importância do reforço na frota para a segurança da população e valorização dos profissionais. “Essas viaturas permitirão uma atuação mais eficiente e segura dos nossos policiais, refletindo diretamente na proteção da sociedade capixaba”, destacou.

Informações à imprensa

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel Lucio Bolzan

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES