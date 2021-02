Polícia Militar realiza visita técnica em obras no 9º BPM

A Diretoria de Apoio Logístico da Polícia Militar do Espírito Santo realizou nesta quarta-feira (24), visita técnica para fiscalização da Ordem de serviço da manutenção predial do 9º BPM, onde foi publicada no dia 19 de janeiro de 2021 e a obra iniciada no dia 25 de janeiro de 2021. Neste período, a execução dos serviços vem sendo fiscalizada e acompanhada semanalmente.

Na reestruturação do 9º Batalhão está sendo investidos R$ 1,4 milhão, recursos estes direcionados para diversas benfeitorias na Unidade, como aquisição de aparelhos de ar-condicionado, construção da calçada cidadã, pintura e reparos nas edificações, reparos na rede elétrica e instalação de uma subestação aérea, todos com o intuito de melhorar as condições de trabalho dos policiais militares e uma melhor prestação de serviço à sociedade.

