Polícia Militar realiza solenidade de passagem de comando do 3º Batalhão

A Polícia Militar realizou, na manhã desta quinta-feira (03), a passagem de comando do 3º Batalhão. A solenidade militar foi realizada na sede da Unidade, em Alegre, e o momento foi prestigiado por várias autoridades civis e militares, entre elas o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus e a comandante do 3º CPOR, coronel Emília Alves. Deixou o comando da Unidade, o tenente-coronel Fabrício Dutra Correa, tendo como substituto o tenente-coronel Dikson Delgado.

Após a transmissão do cargo, foi lido o curriculum do novo comandante. O tenente-coronel Dikson é aspirante a oficial de 2001 e dedicou sua carreira em várias funções na Unidade que acabara de assumir o comando.

Durante a solenidade ainda foram prestadas homenagens ao comandante subsistido. Em seu momento de fala, o tenente-coronel Dutra destacou a importância de cada militar nos trabalhos realizados na área de atuação do 3º Batalhão, também falou sobre a vocação da Unidade para formação, tendo em vista que ela já foi responsável pela formação do CFSd em anos anteriores, além de cursos de capacitação realizados no local.

O comandante-geral, na oportunidade de sua fala, saudou a presença do cabo Lastênio, militar que atuou por muitos anos no 3º Batalhão, e hoje se encontra com seus 93 anos de vida, prestigiando a solenidade. O coronel Caus enfatizou o legado deixado pelo militar e projetou a contribuição do novo comandante para a unidade.

“O tenente-coronel Dikson levará a todos os sete municípios atendidos pelo Batalhão um trabalho bem mais focado, não só na Patrulha Rural, mas também o reforço na Operação Colheita, o fortalecimento da Força Tática para que todo cidadão dessa região seja muito bem assistido”, pontuou o comandante-geral, coronel Douglas Caus.

