Polícia Militar realiza solenidade de formatura do CAO 2021

Na tarde desta quinta-feira (11), a Polícia Militar do Espírito Santo realizou a solenidade de formatura dos 23 capitães que concluíram o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) – Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Policial Militar e Segurança Pública.

A cerimônia ocorreu às 17 horas, no Salão Santiago – Palácio Anchieta, sede do Governo do Estado e contou com a presença de autoridades civis e militares, além dos familiares dos formandos.

O CAO proporcionou aos oficiais uma requalificação profissional aprimorando o aprendizado em várias áreas do conhecimento, como a social, jurídica e gestão. A partir da solenidade de formatura, os capitães retornarão a suas unidades de origem e colocarão em prática o saber internalizado e debatido ao longo da jornada acadêmica.

Com a conclusão do curso, os 23 capitães do Quadro de Oficiais Combatentes da Polícia Militar terão cumprido o requisito formal que os torna qualificados para serem promovidos ao posto de major e assumirem funções de oficial superior.

Com essa nova responsabilidade, e reconhecendo o apoio irrestrito da família dos formandos durante o curso, o orador da turma – capitão Bruno Portela – quebrou o protocolo e pediu que os familiares ficassem de pé para receber uma salva de palmas. “Nenhuma gota de chuva que caiu hoje é maior do que o suor que os senhores deram por esses militares que estão aqui formando. Obrigada por tanto”, afirmou.

O paraninfo, tenente-coronel Paulo Rogério do Carmo Barboza demonstrou orgulho em ter contribuído para o sucesso profissional da turma. “Deem exemplo e sejam exemplo, tenham vontade de servir e aprimorem sua capacidade de gestão. Vão e vençam”, finalizou.

Em sua fala, o subsecretário de Integração da Sesp, coronel Márcio Celante Weolfell, afirmou que o CAO é um marco na trajetória do oficial da PM. “Vocês venceram e estão aqui para serem aplaudidos. E voltarão para suas unidades para construir uma segurança pública de excelência para toda a sociedade”, completou.

Para o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, a Instituição prospera nos seus processos de governança, no sentido de prestar para a sociedade capixaba serviços ainda mais aprimorados, que deixam para trás algumas práticas analógicas ou empíricas, segundo um caminho de planejamentos mais estratégicos e digitais.

“Junto do Governo do Estado do Espírito Santo, a PMES reforça o compromisso de continuar investindo não somente na instrumentalização de insumos, mas fundamentalmente na capacitação e valorização dos nossos recursos humanos, trazendo, consequentemente, enormes benefícios para o cidadão, que é a razão maior dos nossos esforços”, ressaltou o comandante.

Por fim, o governador do Estado José Renato Casagrande ressaltou que ainda há um desafio grande no Espírito Santo: a redução da violência. “Apesar de termos avançado, temos muito a fazer. E contaremos com esse fôlego e liderança dos novos oficiais aperfeiçoados e toda a polícia para continuarmos realizando um trabalho eficiente e duradouro. Mas a segurança pública não é só a polícia, é também a educação, as políticas de estado contínuas, investimentos. A sociedade conta conosco”, finalizou.

O curso

Com duração de sete meses, aproximadamente, o curso teve início no dia 05 de abril, e contou com uma grade curricular de 20 disciplinas, dentre elas, Teoria Política e Gerenciamento de Crises Policiais, ciclos de palestras, atividades complementares e, como requisito para a conclusão do curso, um trabalho monográfico. Em destaque, uma das monografias foi aprovada para compor o 1º Seminário Internacional de Editores e Pesquisadores na área de Segurança Pública, em Brasília. Sendo assim, os oficiais cumpriram uma carga horária de 491 horas/aula ministradas integralmente na Academia de Polícia Militar do Espírito Santo – APM.

