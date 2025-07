Polícia Militar realiza solenidade de entrega do Espadim

Na noite desta quinta-feira (24), a Academia de Polícia Militar do Espírito Santo (APM/ES), localizada em Santana, Cariacica, foi palco de uma cerimônia marcante: a entrega do Espadim Tiradentes a 52 alunos oficiais do 1º ano do Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). O evento solene simboliza o compromisso desses alunos com os valores de disciplina, hierarquia e dedicação à segurança pública.

A cerimônia contou com a presença de autoridades de destaque, incluindo o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Geraldo Baeta Damasceno e o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus. Familiares e amigos dos alunos também prestigiaram o evento, testemunhando este importante marco na trajetória dos futuros oficiais.

O Espadim Tiradentes é mais do que um símbolo militar; representa a responsabilidade e o compromisso assumidos pelos cadetes em servir e proteger a sociedade capixaba. A entrega deste distintivo reforça a missão da PMES em formar profissionais éticos e preparados para os desafios da segurança pública.

“O Espadim tem seu valor histórico e cada detalhe tem sua representatividade, traduzidos na honra e dignidade. Receber o Espadim é mais que um rito de passagem, é assumir a responsabilidade de pertencimento à Instituição PMES, destacou o comandante-geral.

O secretário de Segurança expressou sua felicidade em participar daquele momento. “É uma honra como secretário participar desta solenidade, tamanha simbologia que ela revela. Um rito de relevância Institucional. É o exercício da coragem e vocação desses que assumem o risco de proteger a sociedade”, salientou.

“Hoje é um dia que marca a vida inteira desses alunos. Não só para aqueles que recebem o Espadim, mas também para os familiares, amigos e todos que aqui estamos para prestigiar esse momento. O legado da PMES se mantém nessa simbologia. Essa Instituição que há 190 anos vem servindo à população com muita honra e coragem”, ressaltou o vice-governador em seu momento de fala.

A solenidade de entrega do Espadim reforça o compromisso contínuo da PMES com a excelência na formação de seus oficiais e com a segurança da população do Espírito Santo.

Histórico Espadim Tiradentes

O Espadim Tiradentes teve sua origem na Rússia dos czares, quando Alexandre Terceiro, em comemoração à sua vitória sobre Varna, determinou ao seu armeiro que fabricasse pequenas espadas de aço decoradas em marfim e bronze.

O espadim, então, foi instituído aos príncipes do império russo e era usado por eles até que estivessem aptos a exercerem a função de comando, quando, então, passavam a usar a tão sonhada e idealizada espada.

Reportando à história, e como forma de homenagear o grande mártir da inconfidência mineira, o espadim recebeu a denominação de “Tiradentes”, patrono das polícias do Brasil, consoante ao estabelecido no decreto n° 9.208, de 29 de abril de 1946. O oficial da tropa de cavaleiro de minas, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, alcunhado – Tiradentes – na busca da justiça e da liberdade de nossa pátria, fez da honra e da dignidade os alicerces de suas ações ousadas, vindo a perecer perante a implacável coroa portuguesa.

Tal herói lançou os embriões do que é hoje, séculos depois, instituições que pautam a conduta de seus integrantes em valores éticos e morais, com tradições que buscam exaltar e cultuar tais valores.

O espadim traz consigo o lema – pro lege vigilanda – que significa “para vigilância da lei”, que não é apenas uma mera obrigação imposta, mas que traduz uma filosofia profissional e doutrinária, em que o detentor do espadim vislumbra o gravado em sua lâmina, que não foi forjada para ferir ou matar, mas para mostrar que a força está nos ideais daqueles que impunham a tão nobre arma.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES