Polícia Militar realiza reunião de Planejamento Estratégico

Na manhã desta quarta-feira (20), o comandante-geral, coronel Douglas Caus, reuniu o Alto Comando da Polícia Militar e oficiais superiores no auditório do Quartel do Comando Geral (QCG), em Vitória, para o Workshop do Planejamento Estratégico para os próximos quatro anos.

Em pauta estavam dispostos assuntos estratégicos, onde foram abordados a reforma estrutural das unidades, os recursos humanos, a aquisição de viaturas, coletes e novos armamentos.

Na oportunidade foi realizado uma contextualização histórica do último Plano Estratégico 2020/2023 e o fomento para reanálise dos objetivos estratégicos para a construção do novo compromisso institucional para o próximo quadriênio.

Esse foi o primeiro passo, onde foi apresentado a metodologia de construção e as próximas etapas a serem executadas em oficinas temáticas. Ao final será construído um Plano Estratégico conciso, exequível e viável.

O coronel Caus, fez uma análise do resultado da reunião: “O trabalho apresentado permite à PMES dar passos maiores e mais firmes rumo à melhoria contínua na qualidade dos serviços prestados. A condição básica para vencer esse desafio é a organização, e organização se alcança com planejamento”.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES