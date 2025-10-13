Polícia Militar realiza prisões e apreensões de drogas em Guarapari durante o final de semana

Entre os dias 10, 11 e 12 de outubro, o 10º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo intensificou as ações de combate ao tráfico de drogas e à criminalidade em Guarapari, resultando em diversas apreensões de entorpecentes e na prisão de um foragido da justiça.

No sábado (11), durante patrulhamento no bairro Santa Mônica, os militares abordaram um indivíduo e durante a busca pessoal foram encontrados 10 pinos de cocaína, 10 buchas de maconha, 10 pedras de crack, 04 papelotes de haxixe e R$120,00. Com o auxílio do cão policial Lobo, a equipe realizou varredura nas proximidades, localizando mais 92 pinos de cocaína, 11 buchas de maconha e 177 pedras de crack.

No bairro Muquiçaba, a equipe de Força Tática recebeu informações de que um indivíduo estaria realizando tráfico e escondendo drogas em um cano dentro do muro de um estabelecimento. No local, foi abordado um adolescente, em cuja posse havia R$130,00 em espécie. No ponto indicado, foram apreendidos 12 pinos de cocaína.

Ainda no mesmo dia, no bairro Village do Sol, os militares verificaram denúncia sobre tráfico em uma casa abandonada. Um suspeito com as características informadas foi abordado e com ele foram encontrados R$160,00 em notas fracionadas, e no interior do imóvel, 51 pedras de crack, 44 pinos de cocaína e 01 porção de maconha.

Já no domingo (12), durante patrulhamento na Avenida Santa Cruz, bairro Jabaraí, os militares abordaram um homem após ele ser flagrado conduzindo uma motocicleta na contramão. Durante a verificação, foi constatado que havia contra ele um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

Minutos depois, na Rua São Paulo, bairro Coroado, os militares avistaram um indivíduo entregando um objeto a outro homem em uma motocicleta, ambos fugindo em seguida. Após acompanhamento, um terceiro indivíduo foi abordado no interior de uma residência. Durante buscas, foram apreendidos 40 gramas de skank, 67 pedaços de maconha, 3 pedaços de pack e 23 buchas de skank.

As ações do final de semana reforçam o compromisso da Polícia Militar do Espírito Santo com a preservação da ordem pública, o combate ao tráfico de drogas e a manutenção da segurança dos cidadãos em Guarapari. Todas as apreensões e os detidos foram encaminhadas para a 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES