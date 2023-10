Polícia Militar realiza prisão de indivíduo com drogas em Aracruz

Na tarde de terça-feira (17), policiais militares da Força Tática do 5° Batalhão de Polícia Militar receberam informações que indivíduos estariam traficando drogas e ostentando armas de fogo em via pública no bairro do Limão.

Os militares responderam prontamente, deslocando-se para o local indicado, onde avistaram um indivíduo em atitude suspeita, em meio a uma área de vegetação.

Durante a abordagem, o suspeito cooperou com os militares e indicou o local onde havia escondido os entorpecentes. Lá, os policiais encontraram uma mochila contendo 720 gramas de maconha prensada, 107 buchas de maconha, além de um carregador de submetralhadora e duas balanças de precisão.

O detido foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, à autoridade de plantão da Delegacia de Aracruz para os procedimentos legais.

