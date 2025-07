Polícia Militar realiza passagem de comando da 8ª Companhia Independente

Nesta sexta-feira (11), a Polícia Militar do Espírito Santo realizou a passagem de comando da 8ª Companhia Independente. A solenidade militar contou com a presença do comandante-geral, coronel Douglas Caus e da comandante do 5º CPOR, coronel Marinete Felix Cordeiro, além de outras autoridades civis e militares. A solenidade foi realizada no auditório do Senac, em Santa Teresa.

Assumiu o comando da Unidade o major Thales Gustavo Pereira Matias, ficando responsável pelo policiamento nos municípios de São Roque do Canaã, Santa Maria de Jetibá, Itarana, Itaguaçu, Santa Leopoldina e Santa Teresa, onde fica localizada a sede. Deixou o comando da 8ª Companhia Independente o major Sonimarcos Zucolotto.

O comandante substituído, em seu momento de fala, destacou importância da figura do comandante como incentivador das várias atividades que produzam bem-estar ao policial militar. Agradecido pelo período em que atuou na Unidade, destacou ainda que “as amizades desenvolvidas nas adversidades e a confiança mútua são eternas. Felicidades a todos, meu muito obrigado!”, finalizou.

A comandante do 5º CPOR, coronel Felix ressaltou que a oportunidade da solenidade é de agradecimento ao major Sonimarcos pelo seu comando na 8ª Cia Independente, bem como apresentar o novo comandante a toda sociedade.

“Nosso projeto para essa região é fortalecer a Patrulha Rural, Operação Colheita, Rede Comunidade Segura, o enfrentamento ao tráfico de drogas e também a nossa Inteligência verificar se há algum ponto de ligação entre o tráfico local e o da Grande Vitória”, destacou o comandante-geral.

O coronel Caus ainda completou: “A Polícia Militar é assim, dedicada à sociedade capixaba e aqui na 8ª Companhia Independente reforço o nosso compromisso, através do major Thales, de servir e proteger o cidadão de toda essa região”, finalizou.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES